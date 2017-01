REMINDER de Anul Nou! Mai ține cineva minte că organizăm Euro 2020? Cum stau lucrările promise pentru București

Tipic romanesc. ! Tara care respiră şpagă si ipocrizie ! Furaciune si tupeu ! Autostrada pitesti-sibiu va fi gata in 2041... , niciodată in 2021 !!!

*Organizam* ? Sau organizeaza altii.La noi se vor juca patru meciuri. Toate pe Arena Nationala. Asa ca ,stadioanele ce se construiesc acum ,la Tg Jiu si Craiova sunt sortite pieirii.Ca si cel de la Cluj .Sa avem si * noi* stadioane .carea sa ramana goale .Ok ,am inteles . Iar investitiile cu metroul ,cu autostrada vor costa de 100 de ori mai mult decat profitul Fain ,tipic romanesc !

brancusi • 02 Ianuarie 2017, 14:46

Decizia atribuirii a fost una "politica",asadar tot in acelasi fel se vor inchide ochii la spoielile pe care le vom face in locul masurilor reale.Mult trambitata corectitudine vestica este de foarte mult timp doar hamburgherul mintilor raschetate, o notiune golita de continut,fiind identificata in intregime cu interesul ,cel care guverneaza lumea asta bolnava de astazi...