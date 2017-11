Șifonat mereu de ai lui în oficiale » Meciurile cu românii i-au dat insomnii lui Mircea Lucescu

Articol de — Marius Mărgărit Miercuri, 08 Noiembrie, 11:43

"Il Luce" se va duela din nou cu românii, în condițiile în care are doar eșecuri în partidele oficiale. Dacă la "amicale" stă mai bine, Mircea Lucescu n-a reuşit să treacă cu Şahtior nici de Rapid în Cupa UEFA, nici de Poli Timişoara în CL.

Selecţionerul Turciei, Mircea Lucescu, se pregăteşte de o nouă confruntare cu românii, prima la nivelul echipelor naţionale.

De-a lungul timpului, formaţiile conduse de acesta au disputat o mulţime de partide împotriva formaţiilor româneşti. De referinţă rămân cele două confruntări oficiale, din perioada în care Il Luce antrena Şahtior.

În 2005 s-a confruntat cu Rapidul, în Cupa UEFA, iar apoi, 4 ani mai târziu, cu Poli Timişoara, în Champions League.

L-a pupat pe Răzvan

În noiembrie 2005, în grupele Cupei UEFA, Şahtiorul lui Mircea Lucescu pierdea acasă cu Rapid, 0-1, în urma unui gol înscris de Marius Măldărăşanu. A rămas celebru momentul de după joc, când, trist, Il Luce l-a pupat pe cap pe Răzvan, antrenorul Rapidului.

Ulterior, formaţia din Giuleşti reuşea să ajungă în "sferturile" competiției, unde a fost eliminată de Steaua, după o dublă manşă fără victorie (1-1, 0-0).

"Am studiat Şahtior vreo două luni"

În 2009, la numai câteva luni de la câştigarea ultimei Cupe UEFA din istorie, Şahtiorul lui Mircea Lucescu juca în turul trei preliminar al CL cu Poli Timişoara, echipa pregătită de Ovidiu Sabău.

Fostul internaţional îşi aminteşte că "după 2-2 la Doneţk, când Gigel Bucur a dat o dublă, nea Mircea a zis că nu avem nicio şansă în retur, că au luat meciul prea uşor. Eu l-am avertizat că nu o să-i fie simplu cu noi.

Am lucrat 10 ani cu dânsul, ştiam cum pregăteşte meciurile. Am studiat Şahtior vreo două luni. Şi la Timişoara am rezistat şi ne-am calificat. A fost o mare victorie pentru mine, pentru noi".

"Va fi un test important şi dificil pentru Cosmin Contra să joace împotriva unei echipe a Turciei antrenate de Mircea Lucescu. Eu sper să văd că România joacă fotbal" Ovidiu Sabău, fost internaţional

Meciuri amicale ale formaţiilor româneşti cu echipe antrenate de Mircea Lucescu: