Torje trimite săgeți către Daum: "E mai bine ca selecționerul să fie român" ;)

Articol de — Marius Mărgărit, Vlad Nedelea Joi, 09 Noiembrie, 09:00

Revenit la națională după o pauză de un an și două luni, Gabriel Torje, 27 de ani, spune că a învățat lecția predată de Daum.

-Gabi, cum e să fii din nou la lot?

-Mă bucur să fiu din nou aici, e clar că mi-am dorit mult asta. N-am mai fost de la meciul tur cu Muntenegru... Am avut un an foarte greu în Rusia, era și greu să fiu chemat. Mă bucur însă că mi-am revenit și că prin evoluțiile mele de la echipa de club l-am convins pe noul selecționer să mă convoace. Mă simt bine, chiar sunt fericit. E o bucurie mare atunci când te întorci alături de prieteni și de colegi alături de care ai jucat mult timp.

54 de meciuria adunat Torje la prima reprezentativă, pentru care a marcat de 11 ori

"A fost o lecție pe care am învățat-o"

-Te-ai simțit nedreptățit în mandatul lui Daum?

-Nu mai vreau să mă gândesc la perioada aia. Mă uit doar la viitor, la ce am de făcut. Acum sunt din nou aici și trebuie să dau totul. A fost o lecție învățată pentru mine, a trecut un an peste mine, m-am maturizat. Gândesc cu totul altfel, o să profit de fiecare șansă. Repet, e o lecție pe care am învățat-o bine.

-Ai lucrat cu Răzvan Lucescu, cu Pițurcă, cu Daum și acum cu Contra. Poți face o comparație?

-Nu voi compara niciodată antrenorii, așa cred eu că-i mai bine. Fiecare are propriul stil, fiecare vede lucrurile altfel, gândește diferit, pregătește altfel meciurile. De la fiecare am avut de învățat câte ceva. Mai simplu, sunt total diferiți.

-Cum este naționala Turciei? Joci acolo și cunoști bine fotbalul.

O echipă bună, cu un antrenor foarte bun, cu multă experiență. Au jucători care evoluează la cel mai înalt nivel. Cu Turcia și cu Olanda vor fi două meciuri de pregătire excelente pentru noi. Să demonstrăm că avem valoare, că suntem în formă! Avem nevoie de continuitate. Asta a lipsit mult naționalei în ultima vreme.

"Lucescu va reuși"

-Va fi mai dificil pentru că pe banca lor e Mircea Lucescu?

-E un mic dezavantaj. Ne cunoaște bine, dar cred că indiferent cine ar fi fost acum selecționer nu cred că se mai pune problema ca o echipă să nu o cunoască pe cealaltă. Suntem în 2017, sunt tot felul de programe prin care se fac analize, se urmăresc adversarii. Acum poți afla toate detaliile despre fiecare jucător în parte.

-E mai bine acum, că selecționerul nostru e român? Au fost discuții multe...

-Pentru orice națională cred că e mai potrivit un selecționer care să vină din aceeași țară. Nu numai pentru că știe bine jucătorii, dar cunoște mentalitatea lor, spiritul acelei formații. Comunicarea e mai bună, ajută jucătorii să se simtă mai bine, mai în largul lor. Așa cred că poți scoate maximum de la fiecare fotbalist.

-Au fost glume în vestiarul lui Karabukspor înaintea acestui meci?

-Și când am jucat cu Rusia și am avut acel amical contra lor s-au făcut glume. Și acum la fel. Turcii vor să câștige, vin după o campanie ratată, nu li se mai permite niciun pas greșit. E un nou început pentru ei, așa cum e și pentru noi. Sigur că în vestiar sunt tot felul de discuții, amicale bineînțeles. Sperăm ca noi să fim cei fericiți după acest meci și să putem glumi.

-Cum a fost primit Mircea Lucescu în Turcia?

-E de puțin timp selecționer, dar crede-mă că în România nu se simte cât de tare a fost el dorit în Turcia. Va face performanțe cu această națională, sunt convins de asta. Are experiență, știe ce e de făcut pentru a readuce Turcia în top. E bine că a avut aceste meciuri din actuala campanie, a testat și acum pune în aplicare ideile formate.

-Cu Olanda cum va fi?

-Olanda e în reconstrucție. Dar au rămas puternici, deși au ratat calificarea la CM. Sunt jucători valoroși, care sunt împrăștiați pe la tot felul de cluburi importante. E bine că avem parte de două teste puternice. E exact ceea ce avem nevoie pentru a ne vedea nivelul din acest moment.

"Nu există favoritisme"

-După mult timp Dinamo dă din nou un selecționer. Au fost discuții că trecutul unui antrenor poate influența selecția...

-Nu contează faptul că Mister e fost dinamovist. Ok, e bine pentru Dinamo că dă antrenorul, dar la națională n-are nicio importanță. Niciodată n-a fost vreo problemă. Nu se fac favoritisme, nu se pune problema de așa ceva. Vorbim despre prima reprezentativă, n-are nicio importanță de unde vii sau cu cine ții. Suntem o familie.

-Ce mesaj ai pentru fani?

-Îmi doresc ca lumea să vină să ne susțină în continuare, să fie lângă noi. Avem nevoie de suporteri. Contează mult pentru noi să-i avem în tribune. Îi așteptăm la stadion în număr cât mai mare, îmi doresc să nu-i dezamăgim în aceste două meciuri. Sper să fie alături de noi 90 de minute.