Invazie în România de mașini second-hand importate » În primele trei luni din 2017, raportul privind înmatriculările de mașini noi și cele aduse din străinătate este de aproape 1:6

Tatar Alexandru Ioan • 27 Aprilie 2017, 09:38

Si ce sa cumpere?loganuri noi,niste jeguri de pseudo...masini care sunt mai proaste decat o masina second de peste #15 ani???!!!Sa cumpere...parlamentarii ca la cat fura isi permit cate un logan pentru fiecare zi a saptamanii!!!Cei de la Dacia ,daca ar avea bun simt,ar reduce pretul cu cel putin 30-40 la suta si poate-poate ar vinde ceva!Asa numai...fraierii increzatori in reclame cu!mpara!Si apoi,isi dau pumni in cap!