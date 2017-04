9 provocări pentru Ronaldo » Recordurile pe care încă nu le-a atins în tricoul Realului

Luni, 17 Aprilie, 14:07

Cristiano Ronaldo a bătut numeroase recorduri la Real Madrid, de când a venit la club în 2009. Portughezul de 32 de ani are însă și câteva obiective pe care încă nu le-a atins în tricoul merengue.

Iată-le pe cele mai importante, via Squawka:

Cel mai bun marcator all-time din La Liga

Messi deține acest record, cu 60 de goluri avans: 339 vs 279. Argentinianul este însă la Barca din 2001. Cele mai multe meciuri pentru Real Madrid

Ronaldo i-a depășit recordul de goluri șeptarului spaniol Raul, nu și pe cel de meciuri. 741 vs 392. Cele mai multe goluri pentru Real în El Clasico

Ronaldo e la 2 în spatele lui regretatului Di Stefano, care a avut 18. Cele mai multe apariții în Ligă pentru Real

Ronaldo a jucat 140 de meciuri în Champions League, dar numai 84 au fost pentru madrileni. Casillas e lider, cu 152. Cel mai în vârstă marcator al clubului de după al doilea război mondial

Recordul îi aparține lui Ferenc Pușkaș, care avea 38 de ani și 233 de zile când a marcat cu Sevilla în 1965. Ronaldo are 32. Cel mai rapid gol al Realului

Ivan Zamorano a reușit să marcheze în 1994, contra Sevillei, în secunda 12. Cele mai multe goluri într-un singur sezon al Cupei Regelui

Pușkaș deține și acest record, cu 14 goluri în sezonul 1960-1961. Ronaldo a reușit cele mai multe în Cupă doar 7. Cele mai multe meciuri pentru un jucător străin în tricoul lui Real Madrid

Ronaldo e la 110 meciuri de brazilianul Roberto Carlos, care a jucat 11 ani la madrileni. 370 vs 260. Cel mai în vârstă jucător din lot, după al doilea război mondial

De asemenea deținut de Ferec Pușkaș, recordul urcă până la 38 de ani și 233 de zile.

Ronaldo are un titlu cu Real Madrid, 2 Cupe ale Regelui și două Ligi ale Campionilor, plus o serie extraordinară de recorduri individuale: Cel mai bun marcator all-time al Realului, 392, singurul jucător care a reușit +50 de goluri în șase sezoane consecutive, cele mai multe hat-trickuri, 32, și singurul jucător care a reușit să înscrie 100 de goluri în compețiile UEFA. Are contract cu Real Madrid până în 2021, ceea ce înseamnă că va avea 36 de ani când se termină înțelegerea, timp suficient pentru a-și trece în palmares măcar câteva dintre recordurile de mai sus.