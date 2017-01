Balotelli scandalizat după ultimul meci pentru Nice: "Rasismul e legal în Franța?"

Eu nu inteleg cu poti face tu ca spectator un jucator ,maimuta.Cand in Franta ,si chiar la Bastia sunt vreo 6 jucatori de culoare,inseamna si ei sunt tot niste maimutze.

rastaman85 • 21 Ianuarie 2017, 22:13

Why always me? Nu, domnule Mario Balotelli Barwuah?