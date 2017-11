Ce se întâmplă cu Luis Suarez? De ce uruguayanul are doar 3 goluri în 14 meciuri: "Uneori sunt foarte nervos"

Articol de Alexandru Stănilă JURNALISPORT Joi, 09 Noiembrie, 13:27

FC Barcelona are parte de un început de sezon extraordinar, atât în La Liga, cât şi în Champions League, însă nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Luis Suarez, vârful de atac al catalanilor, care nu a mai arătat aceeaşi eficacitate în faţa porţilor adverse precum în sezoanele anterioare.

Suarez, care nu face parte din lotul naţionalei Uruguayului pentru meciurile amicale cu Polonia şi Austria, a rămas în Barcelona pentru a se antrena în sala de forţă, în speranţa că îşi va recăpăta forma cu care i-a obişnuit pe fanii echipei catalane.

"În aceste două săptămâni mă voi odihni, îmi voi termina recuperarea şi voi reveni în forţă. După accidentarea suferită, am forţat puţin genunchiul, iar pe termen lung pot exista repercursiuni. Am fost foarte solicitat la nivel psihic, şi la club, şi la naţională, iar până acum nu am avut deloc pauză. Cea mai bună variantă a fost să stabilim o înţelegere între echipa naţională şi Barcelona, mai ales că aceste amicale nu sunt o prioritate.

Sunt cel mai mare critic al meu. Au fost meciuri când am simţit că mi-am ajutat echipa şi am fost fericit, nu mi-a păsat de gol. Dar în altele am fost supărat pentru că am făcut tot ce îmi stătea în putinţă să marchez şi nu am reuşit. Sunt momente când orice ai face, tot nu intră", a declarat acesta, conform Sport.es.

3 goluri în 14 partide a înscris Suarez pentru Barcelona în stagiunea actuală

Întrebat dacă planul tactic folosit de Valverde sau frustrarea acumulată de-a lungul timpului sunt factorii care au condus la eficacitatea redusă, Suarez a explicat că nu se pune problema de astfel de lucruri.

"Nu simt frustrarea. Frustrare ar fi fost dacă aveam mingea şi încercam să trec singur de cinci adversari. Sunt calm în acest sens. Sunt conştient de faptul că atunci când va veni un gol, vor urma multe altele. Antrenorul ştie cel mai bine unde dau cel mai bun randament şi ca re este poziţia mea. Dacă merg mai mult în stânga, nu este din cauza sistemului, ci pentru că văd mai mult spaţiu şi mai multe oportunităţi.

Întotdeauna încerc să-mi ajut coechipierii. Uneori, Messi se descurcă singur, dar alteori sunt nervos când din inerţia de a-i pasa lui, greşesc pase simple către alţi colegi. Uneori funcţionează, alteori nu", a explicat Suarez.

Atacantul, în vârstă de 30 de ani, a vorbit şi despre fostul său coleg de la Liverpool, Philippe Coutinho, care a fost foarte aproape de a ajunge la Barcelona în această vară.

"Da, am vorbit cu Coutinho pentru că am o relaţie bună cu el. Este evident că şi-a dorit să vină la Barcelona, pentru că este un fotbalist ambiţios, iar orice jucător şi-ar dori să evolueze aici. A trecut printr-o perioadă dificilă, dar a continuat ca un profesionist şi a arătat calitatea de care dispune. Chiar dacă a vrut să o părăsească pe Liverpool, a continuat să îşi ajute echipa şi să muncească. Demonstrează că e un profesionist care are ambiţia de a face un pas înainte.

Coutinho ar putea aduce multe lucruri bune Barcelonei. Îl cunosc atât ca persoană, cât şi ca jucător, pentru că am evoluat alături de el, iar toată lumea ştie ce contribuţie poate aduce. Este un fotbalist de nivel înalt.", a mai spus Luis pentru Mundo Deportivo.