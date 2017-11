Concurență pentru Juventus: un gigant din Premier League intră în cursa pentru obținerea semnăturii lui Emre Can

Articol de Cristian Toma JURNALISPORT Sambata, 04 Noiembrie

Mijlocașul Emre Can ar putea rămâne si din vară în Premier League, chiar dacă nu își prelungește contractul cu Liverpool. City a intrat pe fir.

Can, care este dorit insistent de mai bine de un an de Juventus Torino, a intrat pe lista de transferuri a lui Manchester City, tehnicianul "cetățenilor", Pep Guardiola, fiind impresionat de calitățile jucătorului.

Aceeași sursă susține că City se pregătește să îi facă mijlocașului în vârstă de 23 de ani o ofertă mult mai mare în comparație cu cea pe care o are de la Juventus, în valoare de 4,5 milioane de euro plus bonusuri, dar și să îi promită lui Can un rol esențial în echipă.

Unul dintre marele avantaje ale internaționalului german este că poate juca pe mai multe posturi. Deși poziția sa principală este de mijlocaș central, el poate evolua și ca mijlocaș defensiv, fundaș central sau fundaș lateral.

Can a venit la Liverpool în iulie 2014 de la Bayer Leverkusen pentru 12 milioane de euro. El mai are contract cu Liverpool până în vara anului următor, iar dacă nu își prelungește actuala înțelegere, din februarie intră în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice echipă din postura de jucător liber de contract.

14 partidea bifat Can în acest sezon în toate competițiile reușind 3 goluri și 2 pase de gol

sursa: bleacherreport.com