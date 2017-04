Detalii din culisele unui transfer al Realului » Sugestia celor de la Bayern l-a trimis la Madrid

Vineri, 28 Aprilie, 20:49

Norvegianul Martin Odegaard (18 ani) a ajuns pe "Santiago Bernabeu" în iarna anului 2015, într-o perioadă în care era urmărit de mai multe forțe europene, printre care și Bayern.

Înainte de plecarea de la Stromsgodset, mijlocașul ofensiv a fost sfătuit de Björn Andersson, scouterul scandinav al lui Bayern, să mai rămână un sezon în Norvegia, înainte de a ajunge la bavarezi.

"I-am recomandat să mai rămână acolo un an, pentru că Bayern considera că nu este încă pregătit. Am vorbit de multe ori cu tatăl său, dar au ales Real Madrid. Având în vedere cât îl plătesc, cine ar refuza?", a dezvăluit Andersson, citat de AS.

După 62 de meciuri jucate pentru Real Madrid Castilla, Odegaard a fost împrumutat la Heerenveen în iarna acestui an, până la finalul sezonului viitor.

2.000.000 €este cota lui Odegaard pe site-ul transfermarkt.com