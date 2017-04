E ăsta sfârșitul pentru Messi&comp? Un cunoscut antrenor nu are nicio îndoială: "Dominația Barcelonei s-a terminat! E finalul unei ere"

zorro5 • 20 Aprilie 2017, 18:21

Barcelona a facut greseli de transferuri,...ii trebuie cel putin 2 fundasi,..unul central si unul de margine,..si unul sau doi mijlocasi de creatie,..numai cu Iniesta nu e de ajuns !!! ; nu inteleg de ce in ultimile meciuri Enrique nu la folosit pe Arda Turan care are forta si citeodata e sclipitor !!! ; bine ca pleaca Enrique ,..ca sincer arata ca o maimuta,...deci prea putin creier !!! ; iar Messi nu e in umbra de forma,...joaca bine in continuare,...dar nu are forta de a lua mingi de la mijloc,...si sa fie si extrem de activ in atac ; Barcelona,...sigur nu e terminata,...le trebuie un antrenor cu creier, 2 fundasi buni si un mijlocas ca Xavi,..si o sa vedeti o revenire spectaculoasa !!!