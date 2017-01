Juventus şi Inter continuă lupta pentru Verratti! Juve a luat deja legătura cu agentul jucătorului

Articol de Tibi Demeter JURNALISPORT Vineri, 20 Ianuarie

Agentul lui Marco Verratti a confirmat faptul că Juventus l-a contactat în legătură cu transferul fotbalistului, dar problema este reprezentată de plecarea jucătorului de la Paris.

"Toată lumea se gândeşte la Marco, problema este cum pleacă el de la Paris. Am repetat de multe ori: El şi-a reînoit contractul până în 2021 şi el respectă acest lucru. Problema este că Marco vrea să câştige. Este posibil ca el să-şi dorească asta în Paris, dacă nu vom vedea ce se întâmplă. Juventus m-a întrebat despre el, dar nimic mai mult", a declarat Donati Di Campli pentru La Stampa.

Impresarul italian a confirmat şi faptul că Ancelotti este înnebunit după Verratti, dar nimeni de la campioana din Bundesliga nu l-a contactat.

"Bayern Munchen? Carlo Ancelotti este nebun după Marco, nu există dubii în acest sens, dar nu am fost sunat şi nici nu am primit vreo ofertă, pe de altă parte am discutat cu Paris Saint-Germain", a continuat agentul.

Inter Milano a pregătit şi ea 78 de milioane de euro pentru mjilocaşul italian cotat la 40 de milioane de euro.

Verratti a bifat 22 de meciuri, două goluri şi două pase decisive pentru Paris Saint-Germain în acest sezon, în toate competiţiile.

