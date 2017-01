Legendarul Xabi Alonso se retrage din fotbal

cpt.ahab • 18 Ianuarie 2017, 21:52

"Mijlocașul a cucerit împreună cu ”Los Blancos” titlul în La Liga și al doilea său trofeu al Ligii Campionilor în 2014, sub conducerea lui Jose Mourinho". De cand il cheama pe Ancelotti Mourinho?! In 2014 Realul a luat UCL sub comanda lui Ancelotti.