Mărturiile celor implicați în măcelul de la Bastia - Lyon: "Scene incredibile! Cei care ar fi trebuit să ne păzească ne-au agresat. Jucătorii sunt înspăimântați"

Articol de — Theodor Jumătate Luni, 17 Aprilie, 10:33

Președintele lui Lyon a protestat după incidentele violente din Corsica. Ultrași, stewarzi și agenți de securitate ai Bastiei i-au bătut pe jucătorii oaspeți, meciul fiind suspendat definitiv la pauză duminică, în ziua de Paște.

Jucătorii lyonezi nici n-ar mai fi vrut să înceapă meciul de pe "Furiani", la trei zile după scandalul din Europa League, cu Beșiktaș.

Spre sfârșitul încălzirii, ultrașii din gruparea Bastia 1905, deja suspendați trei meciuri după atacurile rasiste împotriva lui Balotelli, l-au insultat pe Depay, care le-a răspuns la fel. A fost momentul care a declanșat isteria. 60 de fani extremiști au pătruns pe gazon, bruscându-i pe Depay și pe cel de-al doilea portar, Gorgelin.

Nici Mateta, o altă rezervă, nu a scăpat. Asaltați, speriați, oaspeții s-au retras la vestiare, scăpând de asediu. Nimeni din serviciul de securitate corsican nu i-a protejat.

La cabine, antrenorul Bruno Genesio urla la președintele propriului club, Jean-Michel Aulas: "Opriți totul! Opriți totul! Mi-au lovit jucătorii. Nu mai ieșim pe teren. Ăsta nu e fotbal, ci război, iar noi n-am venit la război".

Și totuși, Aulas i-a readus pe gazon pentru startul partidei, care s-a dat cu 50 de minute întârziere. Avertizând autoritățile din Bastia: "La primul incident, s-a terminat!".

După o primă repriză calmă, goalkeeperul Lopes traversa terenul. Șeful serviciului de securitate al "piraților", Anthony Agostini, fost ultras alb-albastru, i-a cerut socoteală lui Lopes.

Acesta l-a împins și, din nou, furia s-a declanșat pe "Furiani". Huligani cu ochii ieșiți din orbite, stewarzi și agenți de securitate i-au agresat pe fotbaliști, care au fugit înspăimântați la cabine, baricadându-se înăuntru. Leca, portarul corsicanilor, era unul dintre puținii care-i apărau pe lyonezi. Și meciul a fost suspendat. Definitiv.

"Asistasem deja la scene incredibile în timpul încălzirii. Băieții au refuzat inițial să joace, însă i-am convins. Erau puternic afectați", a declarat Aulas.

Președintele și-a continuat protestul: "La pauză, responsabilul securității clubului gazdă a pus paie pe foc. Lopes a fost lovit. Am văzut stewarzi atacând și bruscând jucătorii. Cei care ar fi trebuit să ne apere ne-au agresat.

Din acel moment, partida nu se mai putea disputa. Joi, cu Beșiktaș, fotbaliștii s-au temut pentru familiile lor din tribune. Acum, a fost altceva, s-au temut pentru viața lor. Erau înspăimântați, au refuzat să mai intre pe teren".

După mai mult de oră în care au stat închiși în vestiar, oaspeții au părăsit stadionul cu autocarul asediat de ultrași, care aruncau cu pietre și alte obiecte transformate în proiectile. A fost nevoie de gazele lacrimogene ale polițiștilor și jandarmilor pentru ca OL să poată pleca. De-abia atunci se încheiase coșmarul.

"Am depus plângere la procurorul din Bastia pentru lovituri și vătămare corporală" Jean-Michel Aulas, președintele lui Lyon

Bastia, ultimul loc din Ligue 1, încă mai spera la evitarea retrogradării, dar situația devine aproape imposibilă pentru clubul corsican. Potrivit L'Equipe, sunt șanse minime ca meciul cu Lyon să se rejoace pe "Furiani", chiar și cu porțile închise.

Partida va fi mutată pe un alt stadion, dacă nu i se va da victorie cu 3-0 la masa verde lui OL. Și este posibil ca Bastia să primească o pedeapsă: să i se retragă puncte! În cel mai rău caz, Liga franceză poate exclude și retrograda clubul vinovat.

Un sezon ca un vis urât

L'Equipe a prezentat cele patru momente tensionate care au precedat la Bastia incidentele de duminică:

Breaking | Shocking footage of SC Bastia "fans" charging after Lyon players warming up emerges. pic.twitter.com/EFOMTdr73V