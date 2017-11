Moment șocant în Ligue 1! Scuturi, căști și bastoane pe gazon! Meci suspendat 40 de minute! "Am pus doar puțin arde iute pe final!" 

Articol de — Theodor Jumătate Luni, 06 Noiembrie, 09:02

Lyon s-a impus pe terenul celor de la Saint-Etienne 5-0, după un meci extrem de tensionat. Fekir le-a arătat tricoul fanilor verzi după ce a înscris al 5-lea gol al lui OL. Ultrașii gazdelor au invadat terenul și a fost nevoie de barajul poliției pentru a-i proteja pe jucătorii lyonezi.

Aceasta a fost cea mai clară victorie a lui OL pe Geoffroy-Guichard. Un 5-0 exploziv, ca orice derby de foc al regiunii Auvergne-Rhône-Alpes, un meci care declanșează mereu alertă generală în zonă.

Duminică seară, nu trecuseră decât 30 de secunde din jocul de la Saint-Étienne, când fanii gazdelor au asaltat terenul cu fumigene. Șapte minute de pauză. Apoi, spre final, spiritele s-au încins din nou.

Fekir scored the 5th goal for #Lyon against Saint Etienne and caused a riot #LeDerby #ASSEOL pic.twitter.com/fwSIt3Sw68

Fekir taunts Saint-Etienne fans after Lyon go 5-0 up in derby with just minutes to play, prompting pitch invasion and lengthy delay pic.twitter.com/LIK5RT6ITC