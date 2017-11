Mourinho, pe urmele unui superfotbalist de la Barcelona » Pe cine vrea portughezul să aducă la Manchester United

Articol de Alexandru Stănilă JURNALISPORT Miercuri, 08 Noiembrie, 22:16

Jose Mourinho caută variante pentru întărirea defensivei lui Manchester United, iar managerul portughez pare că şi-a stabilit ţinta pentru postul de fundaş central: Samuel Umtiti, de la FC Barcelona.

Potrivit Mirror, prima opţiune a lui "The Special One" a fost Raphael Varane, pe care l-a debutat la Real Madrid în 2011. Totuşi, o nouă colaborare între cei doi pare imposibilă în momentul de faţă, având in vedere că fostul jucător de la Lens este om de bază în echipa madrilenilor, făcând cuplu de fundaşi centrali cu Sergio Ramos.

35 de milioane €a plătit Manchester United, în această vară, pentru transferul lui Victor Lindelof, fundaş central venit de la Benfica, care nu a reuşit să confirme până în prezent

Astfel, Mourinho s-a reorientat către Samuel Umtiti, fotbalistul lui FC Barcelona şi coleg în naţionala Franţei cu Varane. Acesta a fost adus pe "Camp Nou" în vara anului trecut, de la Olympique Lyon, pentru 25 de milioane de euro şi a reuşit să se impună în primul "11", luându-i faţa experimentatului Javier Mascherano.

15 prezenţeîn tricoul Barcelonei a acumulat Samuel Umtiti în această stagiune

Mai mult decât atât, apărătorul de 23 de ani ar fi o variantă ideală şi pentru noul sistem utilizat de Mourinho, acela cu trei fundaşi, Umtiti putând fi folosit în partea stângă. Totuşi, misiunea managerului lusitan nu va fi una facilă, clauza de reziliere a fotbalistului Barcelonei, al cărui contract expiră în 2021, fiind de 60 de milioane de euro.

sursa: mirror.co.uk