Pleacă de la Barcelona? Starul echipei e îndemnat de iubită să se transfere în Anglia

iosif_vs • 16 Ianuarie 2017, 17:07

De parca in Anglia ar putea dormi pe el.. il fugaresc aia ca pe hotii de cai. In Spania are 5-6 meciuri grele pe sezon, in rest se poate conserva. In Anglia toti adversarii vin peste tine 95 de minute. Se pricepe si shakira la fotbal :)))) Aia vrea moda si *** la Londra