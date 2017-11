Revirimentul lui Moreno » Fundaşul lui Liverpool, chemat la naţionala Spaniei după revenirea de formă din acest sezon: "Săream în pat de bucurie când am aflat!"

Articol de Alexandru Stănilă JURNALISPORT Duminica, 05 Noiembrie, 21:51

După un sezon 2016-2017 dezamăgitor petrecut de Alberto Moreno la Liverpool, când reprofilatul Milner i-a luat locul în primul "11", ibericul a devenit om de bază în echipa pregătită de Jurgen Klopp, iar acest lucru i-a adus şi convocarea la echipa naţională a Spaniei.

Fundaşul stânga în vârstă de 25 de ani nu mai fusese chemat la "La Furia Roja" din 2014, de pe vremea când evolua la Sevilla, însă selecţionerul Julen Lopetegui a decis să-l selecţioneze pentru meciurile amicale cu Costa Rica şi Rusia, de pe 11 şi 14 noiembrie. Moreno spune că acest fapt se datorează muncii şi seriozităţii arătate în vară, care i-a câştigat astfel încrederea lui Klopp.

"Am muncit extrem de mult după un sezon foarte, foarte prost şi am primit încrederea lui Jurgen Klopp după o treabă bună făcută în vară. Este o răsplată pentru munca grea de atunci. Anul trecut, totul a mers rău până în punctul în care îmi spuneam «Alberto, orice ai face, nu va funcţiona sau nu va fi îndeajuns de bine».

Mă antrenam bine, dar nu jucam. Făceam lucrurile corect, dar nu jucam. Au venit multe oferte pentru mine în vară, dar nu am intenţionat niciodată să o părăsesc pe Liverpool. Singurul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să muncesc din greu şi asta am făcut. Acum trebuie să profit de moment", a declarat Moreno, potrivit Marca.

Deşi are parte de un sezon bun la "cormorani", pentru care a evoluat în 15 partide din această stagiune, apărătorul spune că nu se aştepta să fie chemat de Lopetegui la naţională, iar în momentul aflării veştii a reacţionat ca un copil.

"Nu mă aşteptam la convocare. Am evoluat bine în acest sezon, dar tot nu mă aşteptam. Pentru orice fotbalist este un vis să îmbrace tricoul Spaniei. Eram în pat, dormeam, pentru că soţia mea este însărcinată şi nu se simţise bine cu o zi înainte, aşa că am mers la culcare puţin mai târziu, iar când m-am trezit, m-am uitat la telefon şi am văzut grupul de WhatsApp în care mă aflam.

Mi-am dat seama imediat că ceva s-a întâmplat. Am văzut apoi că am fost convocat la naţională şi am început să sar în pat de bucurie. Era ca şi cum mă aflam într-un balon, nu ştiam pe cine să sun sau ce să spun", a mai declarat acesta.

3 meciuria disputat Moreno în tricoul naţionalei Spaniei, ultimul în 2014, într-un amical contra Boliviei

Fii parte din redacția noastră! Participă la Jurnalisport – proiect inovativ GSP, susținut de Google. Aici ai toate detaliile!