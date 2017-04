Ronaldo și-a ieșit din minți! Și-a vărsat nervii pe colegii săi și a explodat după golul lui Messi: "Faultați-l!" :O

Fara doar si poate, faultul reprezinta neputinta. Cu 2-3 exceptii, Madridul a fost o echipa de impotenti. Noroc cu "tinerii"... In plus, un habarnist la marginea terenului, in fata bancii de rezerve, acolo unde se aflau 4-5 titulari de drept. Barca, imbatranita si ea, cocarjata de infrangerile rusinoase ale acestei primaveri, a fost totusi condusa in teren de 3 antrenori: Piqut, Bousquets si Messi. Perez batjocoreste banii unui club de legenda: investeste in arbitrii...

mickey13 • 24 Aprilie 2017, 10:23

Postat de fancraiova pe 24 Aprilie 2017, 10:13 Fara dar si poate aici are dreptate trebuie faultat la jumatatea terenului sergi roberto

Chit ca sunt fan Barca, chit ca nu-l suport (mai degraba nu-l suportam pe Ronaldo pana vara trecuta cand am citit niste articole pe net despre el si de modul in care se manifesta in afara terenului, fiind un filantrop de felul lui) pe Ronaldo, dar scopul scuza mijloacele. S.Roberto ar fi trebuit oprit printr-un fault de joc la mijlocul terenului. Si au fost doi, nu un singur madrilean care ar fi putut face un fault util. Pana la urma, rezultatul este unul absolut corect, mai ales prin prisma arbitrajului care n-a avut nicio treaba cu El Clasico! Daca ar fi fost brigada asta-n Romania s-ar fi cerut eliminarea tuturor fluierasilor pe viata din arbitraj! 11m pe Real in min. 2, eliminare la Marcelor (saracu' ... si-a rupt cotul in dintii lui Messi), al doilea galben pt Casemiro, vreo 3 off-side-uri trecute cu vederea in R2. Intr-un cuvant: varza totala!