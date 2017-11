FOTO Eroarea decisivă » Greșeala lui Hațegan califică Elveția la Campionatul Mondial

Anca Gherasim • 12 Noiembrie 2017, 22:28

Asa le trebuie celor de la FIFA ,daca au pus un arbitru roman sa arbitreze meciuri de baraj.Ei nu stiu ca despre fluierasii nostri se spune ca ei decid cine castiga campionatul sau cine retrogradeaza.N-au auzit de smecherul Coltescu sau Sfesnic ,Barsan si altii .Ei daca vor dau penalty daca nu,nu.La fel daca au chef iti da doua galbene si te elimina imediat ,daca nu nu.Si-acu imi aduc aminte un meci in care Roman de la Botosani urla de durere in careu ,iar d-l Sfesnic a fuierat finalul in loc sa acorde penalty,plecand sfidator la vestiare in timp ce asta urla de durere.Ce i-a suspendat cineva ?Nu...si uite ne fac de ras si prin Europa acum.