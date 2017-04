"Blestematul" Ronaldo! Cristiano e singurul membru al clubului "100" și are la activ prestații fabuloase cu nemții

goering • 19 Aprilie 2017, 12:09

Postat de lapusneanul pe 19 Aprilie 2017, 12:02 cand dai doua goluri din ofsaid, esti fabulos ? hahahahahaha

Bine ma,de parca-i primul si ultimul jucator care marcheaza din off-side si ii validat.De parca a fost primul si ultimul meci in care un arbitru greseste grav impotriva unei echipe(sau avantajeaza pe cealalata).La un asemenea nivel nu-i permis asa ceva,clar.Oricum suntem noi doar prea mici sa stim ce a fost acolo si ce nu.In rest,fanii ai Barcelonei,anti-Ronaldo,fani a lui Bayern,fiecare are scenariul propriu in cap si speculeaza dupa placul lui.