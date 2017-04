Din nou emoții cu jucătorii lui Dortmund » Motivul pentru care returul cu Monaco a început cu întârziere

Miercuri, 19 Aprilie, 21:52

Meciul retur dintre AS Monaco și Borussia Dortmund, contând pentru returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, a început cu o întârziere de cinci minute, ceea ce i-a făcut pe fanii celor două echipe să-și amintească de momentele de groază din meciul tur.

Conform Bild, din motive de securitate, Poliția franceză nu i-a permis echipei germane, timp de aproximativ 20 de minute, să părăsească hotelul unde era cazată, astfel că formația antrenată de Tomas Tuchel a ajuns cu întârziere la stadion.

