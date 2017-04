FOTO+VIDEO Incidente în tribunele de pe Santiago Bernabeu » Poliția a intervenit în forță în sectorul ocupat de fanii lui Bayern

Marti, 18 Aprilie

Suporterii lui Bayern au fost protagoniștii unor scene violente care au avut loc în tribunele stadionului Santiago Bernabeu, la meciul retur dintre Real Madrid și Bayern din "sferturile" Ligii Campionilor.

Violențele au izbucnit în startul părții a doua, când scorul era încă 0-0, iar polițiștii spanioli au intervenit în sectorul rezervat suporterilor nemți.

Conform publicației germane Bild, polițiștii au confiscat la pauză bannere ale fanilor germani, ceea ce a stârnit o reacție violentă din partea suporterilor. Polițiștii spanioli au apelat apoi la forță pentru a restabili ordinea în tribune.

Scenes at the Bernabeu! pic.twitter.com/u48tc4fQ60

Why does this stuff need to happen?

Spanish police piled into the Bayern area... pic.twitter.com/gBLA1T63Cj