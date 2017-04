Jigniri fără precedent la adresa lui Real Madrid: "O echipă de șobolani!"

babahuda • 19 Aprilie 2017, 09:32

n prima repriza daca real conducea cu 5-0 nu se mira nimeni ..dar asa e atunci cand mijlocasii la inchidere au ocazii f clare de gol ex Kroos,iar cand fundasul central va baga in joc Ramos ..nomal sa suferi si sa iti motivezi umilinta spunand ca ati jucat mai bine ..parca ai facut abtrenaoratul la craiova alaturi de multescu si la fcsb langa reghe ,numai astia cand ia bataie si joaca mizerabil spun ca au jucat f bine si ia furat arbitrii ..altii sunt vinovatii nu ipotenta de a face o tactica adecvata ..Real a fost cu 3 clase peste bayer in ambele manse ..ronaldo a batut si scos pe nemti ..5 goluri