Kahn a dat de pământ cu Bayern, de față cu Ancelotti în studio: "Atât de rău a fost" » Replica italianului l-a înfuriat și mai tare

andrei.33 • 14 Aprilie 2017, 19:36

Bayern a scapat usor, Khan ar trebui sa fie multumit de rezultat. Primul gol a venit din faza fixa pe fondul unui joc dominat de Real, in conditiile unui meci eliminatoriu in deplasare, iar 11m ratat de Vidal a venit dupa un non-hent (minge in umar), cadou de la arbitru. Bayern trebuie la Madrid sa dovedeasca daca stie fotbal. Noi oricum marcam sigur pe Bernabeu, deci nemtii trebuie sa dea minim 3 ca sa se califice.