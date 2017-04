Max Allegri a explicat cum a anihilat-o pe Barça! Ironii la adresa catalanilor: "O zi dacă jucam nu făceau asta"

Articol de — Daniel Scorpie Joi, 20 Aprilie, 10:14

Zidul Berlinului, unde a căzut acum doi ani în finală, s-a transformat în fortăreața de pe Camp Nou. Juventus și-a luat revanșa contra Barçei, progresând de la 1-3 (în 90 de minute) la 3-0 în "dublă" manșă.

O schimbare extraordinară reușită de Allegri, care, cu alt sistem (4-2-3-1, în loc de 4-3-1-2) și nouă titulari noi, a demontat mașina blaugrana de goluri. Și Buffon a avut de apărat un șut, jumătate din ce-a trebuit să scoată la Torino!

531 de minute e seria de invincibilitate a lui Juve în actuala Ligă. Doar două goluri a primit în 10 jocuri

"Am adus entuziam"

"Sunt foarte mulțumit de jucători. Ne-am apărat perfect în fața unei echipe foarte bune și era imposibil să ne înscrie. Și dacă jucam o zi întreagă, tot nu ne dădeau gol", a explicat antrenorul bianconerilor. Care a făcut o paralelă cu finala din 2015:

"Schimbând am adus entuziasm, dar trebuie să schimbi bine. Clubul a transferat fotbaliști de mare calitate, pe care eu am încercat să-i integrez. Din ianuarie, am trecut la modulul 4-2-3-1 ca să avem o echipă diferită. Modificările trebuie făcute când câștigi, pentru că e mai dificil atunci când pierzi".

7 semifinaleau bianconerii în era modernă a Ligii, depășind recordul italian (Milan, 6). Au jucat 5 finale

"Doar Juve se califica"

Max rămâne un perfecționist, convins că Juventus avea forța să învingă și miercuri: "Avem încă o marjă de progres. Mai ales în gestionarea posesiei. În prima repriză trebuia să fim mai calmi în a plimba mingea.

Ne-am pierdut din luciditate, pentru că ne-am apărat mult. După pauză, au lăsat spații mari și era de profitat pe contraatac. Pe acest stadion numai Juve se putea califica. Meritam semifinala, dar nu am ajuns la capăt".

2 titulariau rămas miercuri la Juve din finala de la Berlin, Buffon și Bonucci. Barça a schimbat doar doi, Dani Alves și Mascherano

"Știam că vor risca totul, dar am rămas uniți în apărare și am arătat o mare soliditate și umilință. Am avut și mai multă încredere în noi, dovadă cele trei goluri din tur și evoluția de pe Camp Nou" Leonardo Bonucci, fundaș Juventus

3 "duble"eliminatorii a terminat Barcelona fără să marcheze în istoria participărilor în Ligă