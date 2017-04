Performanța UNICĂ atinsă de Ronaldo după hattrickul din meciul cu Bayern » Niciun jucător n-a mai reușit asta

Miercuri, 19 Aprilie, 00:08

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a trecut de Bayern Munchen, scor 6-3 la general, în urma unui manșe retur de-a dreptul fulminante.

La fel ca în meciul tur, când portughezul Ronaldo a reușit o "dublă", starul portughez al madrilenilor a fost din nou la înălțime, reușind un "hattrick" de senzație, decisiv pentru Real în a trece de echipa bavareză și a ajunge în semifinalele Ligii Campionilor, pentru cea de-a patra oară în ultimii patru ani.

Odată cu cele trei goluri din duelul cu Bayern, Ronaldo a devenit primul jucător din istoria Ligii Campionilor care reușește să marcheze 100 de goluri în cea mai importantă competiție europeană.

MILESTONE: Cristiano Ronaldo is the first player in history to score 100 goals in the Champions League.

Legend of the game. pic.twitter.com/P89MEXwP16