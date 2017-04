EXCLUSIV Interviu cu "pariul" lui MM din 2011! Dezvăluiri de senzație din anii petrecuți la FCSB: "Fără Gigi Becali acum cred că n-aș mai fi jucat fotbal" » Promisiunea pe care o face: "Voi renaște ca Pasărea Phoenix"

Articol de — Vlad Nedelea Sambata, 29 Aprilie, 12:00

În 2011 Gigi Becali plătea 600.000 de euro pentru a-l aduce de la Pandurii, dar accidentările îi puteau ruina cariera. Patru ani mai târziu ajunsese să joace la Academica Clinceni, în Liga a II-a, pentru a-și relansa cariera.

Gabriel Matei a împlinit 27 de ani și evoluează la Gornik Leczna, în campionatul Poloniei. Recunoaște că viața extrasportivă, dar și accidentările repetate i-au stopat ascensiunea.

- Salut, Gabi! Ai 4 luni de când ai plecat din România, cum este?

- Chiar sunt foarte bine, mă simt bine la Gornik. Polonia chiar e o țară grozavă. Se aseamănă destul de mult cu România. Mă felicit pentru decizia luată în iarnă, când am ales să plec în străinătate.

- Ai deja 10 meciuri la Gornik, care e prima impresie pe care ți-ai făcut-o campionatul Poloniei?

- Am reușit să mă adaptez destul de repede. Băieții m-au primit foarte bine și asta m-a ajutat. Însă trebuie să recunosc că fotbalul diferă destul de mult. Am fost surprins plăcut să văd ce condiții sunt aici. Toate stadioanele sunt noi, suporteri vin la meciuri în număr foarte mare. Nici nu vreau să vorbesc de condițiile financiare. Nu există așa ceva în Polonia. În plus și nivelul fotbalistic este mai ridicat.

- Totuși echipa ta nu traversează un moment foarte bun...

- Așa este! Cred că avem șanse destul de bune de a ne salva în ciuda problemelor care au fost în prima parte a campionatului. Suntem într-o formă bună, jocul e schimbat mult în bine, iar diferența dintre noi și echipele din fața noastră este mică. Nu ne gândim că vom retrograda. Eu unul sunt foarte optimist că ne putem salva.

12 meciuri

a strâns Gabi Matei la FCSB în toate competițiile în 3 sezoane și jumătate



- Ai de gând să rămâi aici și din vară dacă echipa retrogradează?

- Deocamdată nu mă gândesc la ce va fi în vară. Aștept să se termine sezonul, să văd unde vom fi și apoi voi lua o decizie. Important este să termin campionatul și să rămân la același nivel. Dar să fiu și sănătos.

"AM RĂMAS LA STATUTUL DE SPERANȚĂ"

- Să ne întoarcem puțin în timp. Ce a însemnat pentru tine transferul la FCSB?

- Fără îndoială că a fost cel mai important și frumos moment din întreaga carieră. Ce să mai... Un vis devenit realitate...

- Erai pariul lui MM Stoica...

- Așa este, MM a crezut mult în mine. Eram într-un moment excelent al carierei mele, mulți spuneau că sunt viitorul fundaș dreapta al naționalei. Din păcate am rămas la statutul de speranță...

- Mai vorbești acum cu MM?

- N-am mai ținut legătura. Doar la meciurile directe ne-am revăzut și am mai vorbit. Dar mereu îi voi purta un respect aparte. Pentru mine a fost ca un tată. Asta nu voi uita niciodată!

2 meciuri a adunat Gabi Matei la naționala U21 a României, ambele în 2011, înainte de a semna cu FCSB



- De ce atât de puțin?

- Accidentările au fost principalul motiv pentru care nu am reușit. Dar trebuie să recunosc că și viața extrasportivă m-a ținut puțin pe loc.

- Când ți-ai dat seama că trebuie să pleci de la Steaua?

- La un club atât de mare ca Steaua nimeni nu poate avea atâta răbdare cu tine. Mai ales după atâtea accidentări. Când mi-am revenit mi-am dat seama că trebuie să schimb echipa și am ales să merg împrumut la FC Brașov. Apoi am acceptat să merg la Clinceni, în Liga a 2-a. Aveam nevoie de meciuri! Trebuia să fac ceva să joc constant.

"Dacă nu eram la Steaua, după atâtea accidentări nu mai jucam fotbal"

- Uitându-te în urmă, cu ce ai rămas din perioada de la FCSB?

- Steaua va rămâne mereu în sufletul meu. Am câștigat trofee importante și m-am antrenat alături de niște jucători fantastici. Le doresc tot binele din lume și sper să câștige cât mai multe trofee.

- Gigi Becali te-a criticat în mai multe rânduri în emisiuni mondene...De câte ori ați discutat?

- Cred că de două ori. Știu și îmi dau seama că îmi dorea tot binele din lume în acel moment. Chiar n-am avut vreo problemă cu dânsul. Eu eram doar un copil. Îi mulțumesc că a avut răbdare cu mine și că a avut grijă să mă refac după atâtea accidentări. Nu mulți ar fi procedat așa. Probabil că dacă eram la altă echipă și pățeam asta, acum nu mai jucam fotbal.

450.000 €este cota lui Gabi Matei pe transfermarkt în acest moment. În 2015 mai valora doar 100.000 de euro



- S-a scris și vorbit mult despre prietenia cu Nikolici și anumite probleme pe care le-ai fi avut...

- Aici e numai vina mea. Am dat apă la moară cârcotașilor. Recunosc și chiar îmi dau seama că și eu am fost vinovat. Dar eram un copil și acum văd altfel greșelile făcute în trecut. Nu mă mai gândesc la ce-a fost. Eu și Stefan suntem și acum prieteni foarte buni. Să știi că el a rămas foarte apropiat de România.

- Care e cel mai frumos moment trăit la FCSB?

- Primul titlu și sărbătoarea din acel moment. Îmi aduc aminte că erau străzile pline de suporteri. De la Arena Națională până la Palatul Parlamentului. A fost ceva unic! Îmi voi aduce mereu aminte acele scene...

- Dar cel mai urât?

- Când mi-am rupt ligamentele încrucișate la acel meci cu Astra. Nici asta nu voi uita...

- Ce te vezi făcând peste 5 ani?

- Vreau să rămân să mai joc în străinătate. Peste 5 ani mă văd tot fotbalist. Chiar nu vreau să-mi închei atât de repede cariera. Am pierdut destul timp accidentat.

- Ce regrete ai până acum?

- Două! Foarte mari! Primul că nu am reușit să mă impun la Steaua. Și al doilea că nu am reușit încă să joc și eu pentru echipa națională.

- Dacă ai putea schimba ceva, care ar fi lucrul ăsta?

- Știu! Mi-aș fi dorit să fiu mai matur de la o vârstă mai fragedă. Și să nu mă mai accidentez atât de ușor...

- Când ai venit la FCSB s-a vorbit mult și despre părinții tăi, care lucrau în străinătate...

- Așa este. Acum sunt foarte bine, dar între timp au divorțat. Eu și frații mei suntem mai apropiați de mama. Cu ea ținem legătura.

- Observ că folosești în continuare Steaua în loc de FCSB...

- Pentru mine nu s-a schimbat nimic! FCSB este Steaua! Știu că domnul Becali este un luptător și sunt convins că va recupera sigla și numele. Totul va reveni la normal!

