Florin Andone e optimist înaintea duelului cu starurile lui Zidane: "Am câștigat cu Barca, putem face același lucru cu Real"

Marti, 25 Aprilie, 21:52

Florin Andone a prefațat partida pe care Deportivo La Coruna o va disputa miercuri în fața lui Real Madrid, într-un meci contând pentru etapa a 34-a din La Liga.

"Trebuie să avem multă dorinţă şi să practicăm un fotbal bun pentru a face faţă celor de la Real. Este una dintre cele mai bune echipe din lume, pot alinia foarte mulţi jucători valoroşi, dar eu cred în Deportivo şi vom lupta până la final.

În meciul tur, m-a durut foarte mult golul primit de la Ramos în minutul 92. Avem o mentalitate de învingători.

Am câştigat cu Barca, de ce nu am face acelaşi lucru şi cu Real? Am jucat prost în ultima vreme, dar putem câştiga cu Real.", a declarat Andone, pentru Marca.

"Este bine pentru noi că nu va juca Ramos, este cel mai bun fundaş din lume şi pentru orice atacant este dificil să joace împotriva lui. Este o uşurare pentru noi că nu va juca pe Riazor" Florin Andone