Florin Andone l-a depășit pe Messi, dar rămâne modest: "Niciodată nu mi-am pierdut ambiția"

Marti, 17 Ianuarie

Ales recent cel mai bun jucător al lunii decembrie în La Liga, Florin Andone a vorbit despre evoluțiile sale din ultima perioadă din prima ligă spaniolă.

Atacantul naționalei a fost invitatul special al magazinului campionatului spaniol, dezvăluid etapele pe care le-a parcurs pentru a ajunge la evoluțiile bune din prezent.



"A fost un drum dificil, plin de obstacole, a trebuit să lupt şi să muncesc mult. Am ajuns unde sunt acum pentru că nu am încetat niciodată să cred în mine, am muncit încontinuu şi niciodată nu mi-am pierdut ambiţia.

Datorez mult şi persoanelor din jurul meu, celor cu care am lucrat. Toţi au contribuit la ascensiunea mea", a declarat Florin Andone, conform TV Digi Sport.

6 goluri și 2 pase decisivea reușit Andone pentru Deportivo în acest sezon, în 20 partide disputate

Florin Andone a fost ales jucătorul lunii decembrie în prima ligă spaniolă de LaLiga.es, devansându-i pe Lionel Messi și pe mijlocașul Sevillei, Vitolo Machin.