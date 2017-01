FOTO și VIDEO Stanciu, omul meciului după reușita de senzație cu St. Truiden » Laude din partea antrenorului

Duminica, 22 Ianuarie

Nicolae Stanciu a marcat un gol spectaculos în victoria obținută de Anderlecht contra celor de la St. Truiden (3-1) și a fost ales omul meciului.

Stanciu a fost marcatorul celui de-al doilea gol al lui Anderlecht, la scorul de 1-0, și a înscris cu un șut la vinclu, după o cursă de peste 70 de metri, pornită din propria jumătate de teren.

Reușita mijlocașului român a fost lăudată și de tehnicianul lui Anderlecht, Rene Weiler.

"Golul lui Stanciu a fost fantastic, extraordinar. Sunt mulțumit de forma lui actuală. A făcut un meci excelent. După o bună pregătire de iarnă, este la potențial maxim", a spus Weiler citat de walfoot.be

You voted Nicolae Stanciu as @AllianzBelgium Man of the Match! Congratulations Nicolae ! #RSCA #COYM #ANDSTV pic.twitter.com/eJvyVCd2Fm