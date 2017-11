Toate detaliile despre situaţia lui Stanciu la Anderlecht: "E idolul tribunelor, dar are oferte foarte bune"

Marti, 07 Noiembrie

Nicolae Stanciu n-a jucat în ultimul meci al lui Anderlecht şi intră tot mai rar în planurile antrenorului formaţiei belgiene.

Anamaria Prodan, impresarul lui Stanciu, susţine că a mers în Belgia pentru a vorbi cu oficialii echipei şi aceştia i-au transmis că fotbalistul român e foarte important pentru ei.

"Am stat puțin de vorbă. Am vorbit și cu președintele clubului, și cu managerul general. Au avut o discuție și cu antrenorul înaintea mea. Este jucător netransferabil, nici împrumut nu vor să-l dea. Este idolul tribunelor, este un jucător foarte important pentru ei.

Au schimbat trei antrenori, fiecare având o viziune diferită de joc. A rămas ca antrenorul să facă o evaluare când se va întoarce de la lot și până la finalul lui decembrie vom ști dacă se va baza pe el sau va juca zece minute pe finalul meciului. În acest caz, le-am spus că nu va rămâne acolo. Ori va pleca împrumut cu opțiune de cumpărare, ori să ne spună o sumă pentru care poate fi transferat.

Eu cu Nicu vorbesc întotdeauna. Declarațiile au fost tot timpul pertinente, nu cred că au fost jignitoare la adresa clubului. Trebuie să pui puțină presiune pe cei care conduc, pentru că Stanciu este o perlă a României și nu poate să piardă echipa națională și să fie rezervă de lux la Anderlecht", a declarat Ana Maria Prodan la TV Digi Sport.

Interes din Turcia și Emirate

"Bineînțeles, sunt oferte pentru Stanciu. Eu am anunțat clubul că este un interes din Turcia, că este un interes din Emirate. Am spus că avem variante, dar în momentul în care ni s-a spus că este un jucător netransferabil... atunci când el nu este un jucător de bază și nimeni nu își face lotul în funcție de Stanciu, avem o problemă. Nu vine în România sub nicio formă!", a adăugat impresarul jucătorului.

9.800.000 €a fost suma de transfer a lui Nicolae Stanciu de la FCSB la Anderlecht în august 2016