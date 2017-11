Antrenor într-o țară exotică » Un român va participa la Jocurile Olimpice cu Timorul de Est

Articol de — Răzvan Luţac Miercuri, 08 Noiembrie, 13:06

Bogdan Gligor va antrena lotul țării cu climat tropical la Olimpiada de iarnă din 2018 și va pregăti un singur sportiv.

Accidentările dese l-au scos din cursa pentru Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, însă schiorul Bogdan Gligor, 29 de ani, va participa la competiție.

Ca antrenor. Ba, mai mult, coordonator al lotului Timorului de Est! Care are în componență un singur sportiv, Yohan Goutt Goncalves, 22 ani, participant în proba de slalom.

Bogdan povestește că Yohan e colegul său la clubul francez Motion Team Annecy. "Antrenorul nostru are un copil mic și nu mai poate să îl ajute. Yohan e născut în Franța, la Suresnes, dar mama sa e din Timor. El merge des pe acolo, are rude prin Australia și mai face escale. Plus că îi e mai ușor să participe pentru țara asiatică!".



Bogdan Gligor, sursa foto: Facebook

Vrea și el în 2022

De ce? "Noi pornim de la 999 p și, cu cât avem un punctaj mai scăzut, cu atât suntem mai buni. El are criteriu de calificare 150 p, eu, de exemplu, ca român, 30 p!", adaugă Bogdan.

Știe că elevul său nu va avea mari pretenții, "se încadrează perfect la dictonul olimpic, important e să participi. Eu sunt peste el ca rezultate, dar n-a fost să fie".

Iar românul nu renunță la ideea de a se califica la următoarea ediție a Jocurilor. "În mod sigur voi participa în 2022. Ar fi o premieră să particip mai întâi ca antrenor și abia apoi ca sportiv!".

A fost primul din istorie

Yohan Goutt Goncalves a fost primul sportiv din țara sa calificat la Jocurile Olimpice de iarnă. Și, per total, întâiul ajuns la JO fără a beneficia de wildcard, ci prin calificări. Când a participat la Soci, în 2014, a terminat proba de slalom pe un loc onorabil, 43 din 115.

"Inima mea este jumătate din Timorul de Est și sunt mândru că pot reprezenta una dintre cele mai sărace și izolate țări din lume", se prezintă schiorul pe site-ul oficial.

"Eu n-am ajuns niciodată în Timor și nici nu știu dacă o voi face. E destul de departe. Dar nu știi niciodată"

Bogdan Gligor, antrenorul Timorului de Est la JO "În România nu s-a investit în sporturile de iarnă, așa că nu cred să vedem vreo medalie în următorii 10-15 ani"

Bogdan Gligor, antrenorul Timorului de Est la JO

4 sportivi are România deja calificați în proba de schi alpin de la Pyeongchang, 2018

3 accidentări grave, urmate de 3 operații, a avut Gligor din 2014 încoace

1 an și opt luni avea Gligor când s-a apucat de schi la Arieșeni

5 date despre Timorul de est