MotoGP » VIDEO Marc Marquez și-a adjudecat al 6-lea titlu de campion mondial din carieră! E cel mai tânăr cvadruplu câștigător la MotoGP!

Duminica, 12 Noiembrie, 15:57

La Valencia, în fața a 110.000 de spectatori, Marc Marquez, 24 de ani, (Honda Repsol) a devenit din nou campion mondial. E cel mai tânăr pilot de la clasa regină care câștigă de 4 ori titlul!

Dani Pedrosa (Honda Repsol) a câștigat Marele Premiu de la Valencia, bifând a doua victorie în acest sezon. Pe doi s-a clasat Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), iar Marquez a încheiat pe 3.

"Am încercat să fiu calm, să fiu calculat. Am pilotat prudent jumătate de cursă, apoi am zis OK, trebuie să accelerez. Am făcut însă o greșeală și era să trântesc motocicleta, dar am salvat în «stilul Marquez» și asta a fost" Marc Marquez, Honda Repsol