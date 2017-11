Pole-position pentru Bottas în Marele Premiu al Braziliei » Hamilton va pleca din spatele grilei. Când e cursa

Duminica, 12 Noiembrie, 11:25

Pentru a treia oară în carieră, Valtteri Bottas, pilotul de la Mercedes, va porni din prima poziție a grilei într-o cursă. Se va întâmpla azi, în Marele Premiu al Braziliei, după ce finlandezul a reușit timp superior celui al lui Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen, următorii pe grilă.

Pilotul Mercedes a mai fost în pole position anul acesta, în Bahrein și Austria. El a compensat parțial eroarea lui Lewis Hamilton, deja campion mondial, care va pleca din spatele grilei, după ce a eșuat barierele de protecție încă din primul tur.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): @ValtteriBottas claims his third career pole #BrazilGP #F1 #Quali pic.twitter.com/DU2rFxE1yk

NEWS: @LewisHamilton will start the #BrazilGP from the pit lane as we will have to break parc ferme #F1 pic.twitter.com/5GZy8PcYD6