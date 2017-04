VIDEO Roxana Ciuhulescu vrea să-și facă un nume în raliuri! Evenimentul la care va lua parte în acest weekend

Articol de — Eduard Apostol Joi, 27 Aprilie, 16:44

Week-end-ul 28-30 aprilie 2017 va găzdui competiția de rally-raid SsangYong Baja 500 România, cea de-a doua ediție Baja 500 și prima etapă din Campionatul East European Tout Terrain Series 2017. Este o premieră pentru motorsportul tot-teren din Romania prin complexitatea sa și prin proba specială de tip "BAJA".

După ani la rând în care a cochetat cu media din România, Roxana Ciuhulescu s-a dedicat acestor sporturi cu motor și va participa alături de Catherine Lefebvre, o navigatoare din Italia alături de care a mai fost și la competiția din 2016. La Baja 500 România vor participa și piloți din Bulgaria, din Grecia, din Israel și din Italia.

"Am emoții, este o cursă de anduranță la care sper că voi rezista. Deocamdată, gâtul meu înțepenit mă cam încurcă, dar am luat antiinflamatoare, sper să fiu aptă sută la sută pentru cursă. Iar în perioada 20-23 iulie, la Târgoviște, voi organiza etapa a 4-a din Campionatul Național de Off Road, dar, până atunci, mă răsfăț la acest rally raid", a comentat Roxana pentru GSP.RO.

Din străinătate vor fi prezente echipaje foarte cunoscute pe plan mondial, echipaje care au participat în anul 2017 la Dakar (Paraguay, Bolivia, Argentina ) de exemplu echipajul italian pilot Stefano Marrini, echipajul Italian Rickler Ricky sau echipajul israelian Heymann Raz/Segal Hillel, un motociclist cunoscut din Spania, Alex Feliu, și mulți alții .

Baja 500 România în cifre: