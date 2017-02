EXCLUSIV Acuze fără precedent făcute de părinții copiilor de la CSM Olimpia: "Irina Deleanu, Covaliu și Boroi vor să ne ia sala de baschet! Sunt mânării mari"

Articol de — Vlad Nedelea Miercuri, 08 Februarie, 11:47

CSM Olimpia București, cel mai bun club de baschet feminin din capitală, se află în mijlocul unui scandal uriaș.

Mai mulți părinți, sub protecția anonimatului, acuză că se dorește ca sala de baschet a clubului, de pe strada Iancului, să fie dată către Federația Română de Gimnastică Ritmică.

Parinții acuză că George Boroi, secretar general al COSR, Florin Iordache, președintele clubului CSM Olimpia, și Irina Deleanu, președintele Federației de Gimnastică Ritmică, vor să ia sala de baschet, împreună cu Mihai Covaliu, președintele COSR.

"Este vorba despre Irina Deleanu, Boroi, Iordache și Covaliu, care vor să intre în posesia sălii Olimpia. Covaliu a spus că nu știe nimic. El e de puțin timp la COSR, poate știe, poate nu știe.

Vor să îi lase pe copii fără sală, deși au rezultate și sunt campioni. Este cel mai bun club de baschet de fete din București. Se fac mânării.

Am auzit pe surse, că lunea trecută voiau să vină Deleanu, Boroi și Covaliu să vadă sala. Noi, părinții, ne-am adunat și am protestat. Domnul Covaliu nu a venit pentru că a fost informat că urmează să protestăm. Au venit Deleanu, Boroi și Iordache, președintele clubului. Doamna Deleanu a venit și a stat o oră în fața clubului, în mașină, și s-a dus cu Boroi la Iordache, când au văzut că noi protestam. Așteptau să plecăm, dar noi am rămas acolo, iar în sală, toți copiii s-au antrenat, în semn de protest.

Am început să strigăm «Olimpia, Olimpia, Olimpia», iar după aceea a coborât șeful secție de baschet, domnul Cătuți, care a zis că ne susține. Boroi s-a plâns că noi l-am înjurat, dar nu este adevărat.

Nu mi se pare normal să ia sala. Este o sală cu tradiție, iar doamna Deleanu are 3 gimnaste. Nu poți lua jumătate de club pentru asta. Există înregistrări, de la Rio, în care se aude că Iordache i-a promis lui Deleanu că îi face o sală. Dar nu a zis că va lua sala Olimpia și că va da copii afară.

Probabil că Iordache a fost pus la club din anumite interese. Până acum s-a vândut și hotelul și cantina. COSR are o bază foarte mare la Izvorani și nu înțeleg de ce nu au acolo sală de antrenament. Sunt mânării mari", s-a plâns unul dintre părinți, sub protecția anonimatului.