Corespondență din Cluj » Regina, tot regină! Povestea medaliei cu care Cătălina a uimit lumea gimnasticii + Interviu cu Ponor: "Am muncit pentru acest aur din 2015"

Articol de — Roxana Fleşeru Duminica, 23 Aprilie, 20:23

Cătălina Ponor a câștigat la Cluj-Napoca, al cincilea titlu european la bârnă, o medalie pe care a așezat-o în categoria celor speciale, alături de cele de la Atena.

De ce e Cătălina Ponor o regină? Pentru că la 29 de ani a reușit să urce din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la bârnă.

Aparatul acela lat de 10 centimetri care dă frisoane. Pe gimnasta din România nu a speriat-o niciodată și va avea multe povești de spus, după ce se va retrage, legat de relația sa cu capricioasa bârnă.

Una dintre ele va fi despre ziua de 23 aprilie 2017, când o sală întreagă i-a scandat numele și a purtat-o spre cel de-al cincilea titlu european.

Ea va povesti cum a intrat în Sala Polivalentă cu pas cadențat, cu niciun fir care să-i scape din coadă și cu ceva emoții, unele constructive, cum avea să spună după ce victoria încă îi făcea mâinile să tremure.

Sufletul din medalie

Cătălina și-a dorit cu ardoare această medalie și a meritat-o pentru toate durerile peste care a trecut, pentru toate momentele de dubiu, pentru toate întoarcerile ei la gimnastică. Pentru ca 7.000 de oameni să fie alături de ea, când se cânta "Deșteaptă-te, române!".

"Am muncit foarte mult pentru această medalie, mi-am dorit-o din tot sufletul, mi-am dorit să se mai audă încă o dată imnul pentru noi, românii. Și mă bucur că am reușit acest lucru", a spus ea.

Când a apărut pe podium, unde stătea maiestuoasă bârna, sala s-a aprins. Aurul de pe costumul ei strălucea în acord cu sclipiciul aplicat la ochi. A urcat sigură pe bârnă și a dat timpul înapoi pentru că vârsta din buletin nu corespunde cu prospețimea și siguranța pe care a arătat-o azi. "Haide, haide!", se auzea din tribune.

Vulcanul și lacrimile

Bârna și Cătălina Ponor s-au pus în valoare una pe alta. Fără emoții, fără teamă, doar o regăsire la momentul oportun. Toate aterizările au fost lipite, toate elementele artistice au fost punctate și chiar dacă la coborârea de pe bârnă au fost câțiva pași, a fost un exercițiu de aur.

Vulcanul de entuziasm a mai erupt o dată, iar Ponor a știu că va fi pe podium. "Nu au cum să nu-i dea. A lucrat curat, la artistică a fost bine. Nu au cum să nu-i dea aurul", spunea un spectator avizat.

A primit 14,566, cea mai mare notă din concurs de până atunci. O notă punctată de Ponor cu o săritură, în timp ce în mâini strângea steagul. O bucată care apoi a devenit locul unde Ponor și-a ascuns fața pentru a se putea izola de tot și pentru a savura acele momente pe care doar cine a urcat pe prima treaptă a podiumului le înțelege.

Au fost și lacrimi pentru toate îndoielile, pentru toate momentele grele, pentru toate antrenamentele pe durere și pentru ea.

Nadia, Cătălina și îmbrățișarea de pe podium

Cu doar două gimnaste rămase în concurs, medalia era asigurată. Dar publicul spera pentru Cătălina. Nici Marine Boyer și nici Zsofia Kovacs nu au întrecut-o.

Lacrimile au stricat un pic machiajul, dar Cătălina a zâmbit, a luat steagul și s-a urcat pe podium, lângă bârnă. Ovațiile au întrecut orice nivel închipuit de decibeli.

Câteva minute mai târziu, Cătălina a primit medalia suflată cu aur din mâinile Nadiei, cea pe care a întrecut-o azi la numărul total de distincții europene. Un moment marcat de o îmbrățișare lungă.

"Această medalie de aur intră în cadrul medaliilor speciale, cu siguranță cele mai importante pentru mine o să rămână cele de la Atena și o voi considera la fel de specială ca ele", a spus gimnasta. Ea e dovada că nu contează ce vârstă ai, ci doar să crezi că totul e posibil.

5 titluri europeneare Cătălina Ponor la bârnă, performanță pe care nicio altă gimnastă de pe Bătrânul Continent nu a mai reușit-o

23 de medalii are în carieră Cătălina Ponor la competițiile majore

"Am muncit pentru această medalie de aur din 2015!"

Gimnasta în vârstă de 29 de ani a spus că aceasta este distincția pe care a tot așteptat-o de când a revenit în sportul căruia i-a dedicat aproape toată viața

- Cătălina, felicitări! Ai devenit cea mai medaliată gimnastă din România la CE, depășind-o pe Nadia la numărul total de medalii.

- Sinceră să fiu, nu știu câte medalii am, nu am stat să le număr, pentru mine a fost important să am rezultatul pe care mi l-am dorit. Am încercat din tot sufletul să mă adun, să trec peste durerile pe care le am, să pot să-mi fac un integral așa cum știu eu.

- La ce nivel au fost emoțiile?

- Au fost emoții constructive, unele pe care le-am mai avut în 2004, pentru că atunci mă duceam, să spun mai așa, în ghilimele, cu nesimțire. Și fără să bag de seamă ce se întâmpla în concurs, și exact așa am făcut și acum. Mă bucur că am reușit să îmi fac integralul așa cum mi-l fac eu în antrenamente.

- Presa străină a vorbit despre o revanșă pentru ce s-a întâmplat la Rio, tu așa ai simțit-o?

- Eu am muncit pentru această medalie de aur din 2015 și o să muncesc în continuare. Mi-o doream. La Mondiale am ratat pentru că am avut operația la tendon, la JO au fost emoțiile care, din păcate, au dat rezultatul pe care l-au dat. Acum, din fericire am reușit să urc pe podium și pe cea mai înaltă treaptă.

- Cătălina merge mai departe?

- Cu siguranță! Cătălina merge mai departe! Când o să auziți din gura mea că mă voi retrage, atunci mă voi retrage, dar deocamdată nu am spus-o și nici nu o voi spune. O luăm pas cu pas. Momentan, am trecut de acest Campionat European pe care l-am așteptat cu mult drag. Vin Mondialele, trebuie să ne pregătim pentru ele, bucuria atât a fost, cât am fost pe podium și cât m-au aplaudat românii. De acum trebuie să ne întoarcem în sală și să o luăm de la capăt!

Medaliile Cătălinei la competițiile majore

Jocurile Olimpice: 5 medalii (3 de aur, 1 argint, 1 bronz)

Campionate Mondiale: 5 medalii (3 de argint, 2 de bronz)

Campionate Europene: 13 medalii (8 de aur, 2 de argint, 3 de bronz)

Podiumul de la bârnă

1. Cătălina Ponor (România) 14,566

2. Eythora Thorsdottir (Ola) 14,066

3. Larisa Iordache (România) 13,966