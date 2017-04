GALERIE FOTO Performanță ISTORICĂ pentru Cătălina Ponor! Aur la bârnă și record absolut în istoria acestui aparat » Bronz și pentru Larisa Iordache

Baciu Danut • 23 Aprilie 2017, 16:11

daca nu apare cite un *** ,cae sa puna intrebari de genul unde e romania etc. aproape ca as crede ca suntemun popor !!!pe respectivul *** si pe toti ceillti din categoria asta ii intreb un singur lucru,unde mama dracului sunt banii cu care celellte tari fac performanta? asa ca pupati-i in fund pe sportivi acestia ,atit ave-ti voie.noi ii respectam!!!!