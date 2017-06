CSM Bucureşti şi-a aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor » Le așteaptă o grupă principală infernală!

Vineri, 30 Iunie, 22:10

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, şi-a aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor.

Fetele de la CSM Bucureşti au primit întăriri serioase în această vară şi pornesc spre drumul spre a treia participare consecutivă în Final Four într-o grupă uşoară. Din grupa A fac parte:

- Nykobing, campioana Danemarcei

- Krim Mercador, campioana Sloveniei

- Vistal Gdynia, campioana Poloniei

După terminarea fazei grupelor, primele 3 echipe din grupa româncelor vor evolua împotriva primelor 3 venite din grupa B, una formată din Gyor, Rostov-Don, Midjylland şi Brest.

