Dinamo București - HC Dobrogea Sud Constanța 27-19 » ”Vrem să ne calificăm din două jocuri!”

Articol de — Marian Ursescu Vineri, 21 Aprilie

Dinamo a făcut primul pas spre finală. Constănțenii își pun speranțe în meciul doi, de pe teren propriu. Decisivul se va juca tot la București, dacă va fi nevoie

Campioana Dinamo București nu a avut deloc emoții în primul meci al semifinalei cu HC Dobrogea Sud Constanța. ”Câinii” s-au desprins din start și au știut să-și țină adversarii la respect. Cu Șandru și Alahkaram Esteki în formă maximă, cu Irimuș, omul păianjen între buturi, alb-roșii au condus mai mereu la 3-4 goluri diferență. În partea a doua marja a crescut și s-a terminat 27-19.

”Linia de 9 metri nu a funcționat, am încercat să jucăm mai mult cu pivoții, dar nu am reușit. Trebuie să recunoaștem că Dinamo a meritat să câștige”, a explicat antrenorul oaspeților, Aihan Omer. Fostul selecționar al României nu dezarmează însă. ”La fel am pierdut și la Odorhei primul meci și apoi am câștigat aseară. Am convingerea că băieții se vor mobiliza și vom duce semifinala în maximum de partide”, a adăugat Omer.

De partea cealaltă, antrenorul Eliodor Voica vrea să tranșeze disputa miercurea viitoare, pe Litoral. ”Constanța e o echipă periculoasă și noi știm asta. Au handbaliști experimentați, cu siguranță ne așteaptă alt meci la Constanța. Dar vrem să câștigăm ca să nu ne facem viața grea”.

Dinamo 27

Șandru 8 goluri, Alahkaram Esteki 5, Ragot 4, Vrankovici 2, Bera 2, Mironescu 1, Mocanu 1, Asoltanei 1, Câmpan 1, Sajad Esteki 1, Șania 1. Antrenor: Eliodor Voica

HC Dobrogea Sud 19

Cutura 5, Crnoglavac 4, Toma 3, Soare 2, Buricea 1, Rohozneanu 1, Celica 1, Nistor 1, Bologa 1. Antrenor: Aihan Omer