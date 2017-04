FOTO Momente de groază la handbal! Suporterii lui Dinamo au năvălit în tribună peste soțiile și copiii adversarilor și au fost evacuați » Varianta dinamoviștilor: "Am fost provocați"

Articol de — Marian Ursescu, Ionuţ Coman Miercuri, 26 Aprilie, 21:59

Cu un minut și jumătate înainte de finalul partidei din returul semifinalelor play-off-ului dintre HC Dobrogea Constanța și Dinamo București, 27-25 scor final, au avut loc incidente extrem de grave în tribune.

Echipa dobrogeană conducea la două goluri diferență moment în care galeria lui Dinamo a început scandalul. Fanii alb-roșilor au sărit la bătaie cu forțele de ordine și au rupt cordonul format din oamenii de pază. S-au folosit și gaze lacrimogene.

Imediat au pătruns în zona tribunei peste soțiile și copiii handbaliștilor de la Constanța. Jandarmii au intervenit și ei și i-au evacuat pe suporterii scandalagii ai "câinilor". În tot acest timp fanii dobrogenilor strigau: "Rușine! Rușine!" și ”Plecați acasă!”.

Meciul a fost întrerupt pentru aproape 10 minute, iar la final HC Dobrogea s-a impus cu 27-25. Dinamo a câștigat în tur, așa că partida decisivă se va juca pe 10 mai, la București. Dinamo e campioana en-titre.

Meciul s-a lăsat și cu 3 cartonașe roșii pentru durități: Nikolici de la Constanța și Mousavi și Mironescu de la Dinamo.

Aihan Omer, antrenorul Constanței, s-a arătat stupefiat de ce a văzut: "În tribune se aflau mulți copii, unii probabil pentru prima oară la un meci. S-au speriat și probabil s-au gândit că așa e mereu la handbal. Sper să nu se mai repete".

"Pentru mine e o premieră să se dea cu gaze lacrimogene în sală. Îmi doresc să nu se mai întâmple așa ceva"Rudi Stănescu, HC Dobrogea Constanța

De unde ar fi pornit totul

Dan Georgescu, vicepreședintele FR Handbal și fost oficial al lui Dinamo, a acuzat clubul gazdă de faptul că n-a lăsat spațiu destul în sectorul dinamovist, dar și de faptul că fanii alb-roșilor au fost provocați: "Suporterii au fost provocați de câțiva fani ai fostului FC Farul, care au venit în zona galeriei, și de acolo a pornit scandalul. Când au intervenit cei de la pază, suporterii dinamoviști s-au refugiat spre tribună".

Și Eliodor Voica, antrenorul lui Dinamo, a comentat pe seama scandalului: "Așa ceva nu trebuie să se întâmple într-o sală de handbal. Nu contează că e galeria de la fotbal, suporterii sunt frumoși, dar e păcat de ce s-a întâmplat în această seară".

"Mulți dintre suporterii dinamoviștilor erau beți, abia am reușit să-i convingem să nu mai sară pe scaune, pentru că totuși sunt într-o sală, nu pe un stadion. Din câte am văzut, ei au fost provocați de altcineva" Unul dintre stewarzii prezenți la meci

Observatorul și arbitrii vor înainta rapoartele lor către Comisia de Disciplină a FR Handbal pentru ca incidentele să fie analizat, urmând apoi să se decidă sancțiunile.

varianta dinamoviștilor

Ovidiu Semen, team-manager Dinamo, pentru GSP.ro: "Au venit doi de la Farul care erau infiltrați și au sărit la bătaie. După care au sărit cei de la firma de pază cu gaze lacrimogene și cu bâte. Firma de pază nu are dreptul să intre cu gaze lacrimogene în sală. Totul a fost premeditat. Plus că la galeria lui Dinamo n-au fost zone libere în stânga și în dreapta. Doi suporteri au ajuns la salvare, unul are genunchiul rupt și celălalt are buza spartă. Ăștia de la Constanța au băgat 100 de inși pe 70 de locuri"

Conform surselor GSP, cel care a dat cu gaze lacrimogene (Vezi FOTO sus) este fiul patronului firmei de pază Zip Escort, care este sponsor HC Dobrogea Constanța.