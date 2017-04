Scandal URIAȘ pe net, între unguri și antrenorul lui CSM: "Paula a primit în cap un litru de urină, monezi şi brichete! Naziștii au făcut-o animal, ţigancă şi orfană!"

Hysterien i Bukarest efter idag är helt overklig. Att nu ha fått uppleva två fullsatta öststatsderbyn är en ynnest som gör mig tårögd men också missmodig över den sjuka värld vi just nu lever i och det hat som växer fram. I Ungern döljer man det inte längre där frodas den värsta sorten av främlingsfientlighet och är fullt accepterad då fascisterna har över 50 procent stöd Det är så mycket mer än sport och så mycket mer än CSM mot Ferencvaros. Det har varit Rumänien mot Ungern två länder som hatar varandra och ett hat som idag blev läskigt på riktigt när matchen bröts efter att vår målvakt Paula fått 1 liter piss i huvudet, 10 mynt och tre tändare och 5000 fascister, nazister och ultras skanderade 'Åk hem era jävla djur till zigenare och horungar' och i samma veva passade på att matchen igenom göra apljud till en av våra fransyskor Gnos Niombla. Och att vi inte kunde gå en meter utan att kravallpolis följde med oss. Glad och tillfredsställd att vi lyckades och tack för alla glada tillrop. På bilden vår matchhjälte Paula med en massa piss i håret.

