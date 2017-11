Veste extraordinară pentru handbalul românesc: o fostă handbalistă a fost aleasă într-o funcție importantă în Comitetul Executiv al IHF

Articol de — Marian Ursescu Sambata, 11 Noiembrie, 13:09

Fostul centru al "naționalei" României, Narcisa Lecușanu (41 de ani), a fost aleasă în funcția de membru în Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal ( IHF).

Pentru cele două locuri eligibile în Boardul IHF, Narcisa Lecușanu s-a luptat cu alte trei persoane. Este vorba de polonezul Bogdan Wenta, un antrenor supercunoscut, care a antrenat atât în Polonia, cât și în Germania, de cehul Frantisek Taborsky, care face parte și în momentul de față din structurile forului internațional, dar și de rusul Serghei Șișkarev, un potent om de afaceri, președintele Federației Ruse de Handbal.

Românca a fost aleasă cu 110 voturi, alături de cehul Frantisek Taborsky, care a strâns 98 de voturi.

Votul a avut loc la Congresul care se desfășoară zilele acestea în Antalya (Turcia), peste 200 de federații exprimându-și dreptul la vot pentru alegerea celor doi membri.

În cadrul aceluiași congres, România va candida duminică și pentru organizarea CM U20 feminin din 2020 și CM U21 masculin din 2021. Campionatul feminin ar urma să aibă loc la Brașov, iar cel masculin la București.

Singurul român care a mai făcut parte din Comitetul Executiv al IHF a fost Ioan Kunst Ghermănescu, fost președinte al FRH. "Știu că eram mică, la lotul național de tineret, și a venit domnul Ghermănescu să ne vorbească înaintea unui turneu final. Aud și acum în urechi vorba lui molcomă și apăsată: «Fetelor, voi aveți valoare! Cine greșește mai puțin câștigă, așa e în sportul ăsta!»", povestea Narcisa.

Narcisa ocupă același post în cadrul Federației Europene de Handbal (EHF), dar face parte și din Comisia Metodică și "Women Working Group" (Comisia de lucru la feminin) în cadrul IHF.

După cariera de handbalistă, Lecușanu a mai fost team-managerul echipei naționale feminine, care a câștigat medalia de bronz la Euro 2010, apoi vicepreședinte al FR Handbal, pentru o scurtă perioadă. Timp de un an, pe perioada cât Elisabeta Lipă a fost ministrul Tineretului și Sportului, Narcisa a ocupat postul de secretar de stat în MTS.

4 limbi străine

vorbește Narcisa Lecușanu: germană, engleză, sârbă și daneză

"Sunt pozitivă, cred în șansa mea. De câte ori am fost prezentă la Comisiile IHF nu am stat ascunsă, am încercat să-mi impun părerile, să le fac cunoscute. Și, fără falsă modestie, oamenii m-au remarcat. Președintele OHF, Hassan Moustafa, m-a felicitat pentru alegerea făcută" Narcisa Lecușanu