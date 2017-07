Mutare-surpriză a campioanei naționale la rugby » A adus un antrenor din Turneul celor Șase Națiuni

Articol de — Cornel Biholari Joi, 06 Iulie, 16:09

Timișoara Saracens l-a numit astăzi antrenor principal pe australianul Matthew Brian Williams, 57 de ani, un tehnician cu o mare experiență în Marea Britanie și Irlanda.

Deși a câștigat titlul în 2017, conducerea bănățenilor nu va continua cu sud-africanul Chester Williams pe bancă. De la noul antrenor Matt Williams se așteaptă să ducă gruparea de pe Bega la nivelul următor, adică să avanseze în următorii ani într-o fază superioară grupelor EPCR Challenge Cup.

”Clubul vrea să avanseze, să-și atingă obiectivele. Sunt onorat că m-au ales pe mine pentru următorii ani. E o echipă ambițioasă. Vreau să evoluăm în cupele europene, acolo unde am o experiență... Îmi place să lucrez în rugby-ul european. Nu am dorit să revin în Marea Britanie, am căutat ceva nou. Ceva mă atrage către construcția de echipe. Ceea ce am mai făcut. Timișoara a avut deja succes în România și Europa”, a declarat Matthew Williams.

Antrenorul australian a semnat pe trei ani de zile cu timișorenii. Matthew Brian Williams are un C.V. bogat.

A câștigat prima ediție a Ligii Celtice (2001) cu Leinster Rugby, grupare cu care a atins și semifinalele Heineken Cup (Cupa Campionilor, 2003). Printre jucătorii avuți sub comandă se numără căpitanii selecționatei British and Irish Lions: Brian O'Driscoll, Gordon D'Arcy, Shane Horgan, Malcolm O'Kelly și Denis Hickie. A fost de asemenea primul selecționer străin al echipei naționalei Scoției (2003-05).

