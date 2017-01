Propunere surprinzătoare a lui Burleanu: "Trebuie să renunțăm la această competiție!"

Acestei competitii sa i se dea importanta din alte tari: un loc in Europ!

sofronpaul • 29 Ianuarie 2017, 19:14

Propunere surprinzatoare a Cupei Ligii: Trebuie sa scapam neaparat de acest presedinte. In prima sedinta desfasurata, atat Cupa Romaniei, cat si Cupa Ligii, s-au aratat de acord in a scapa de Razvan Burleanu :) "Cine este acest individ care se crede stapan peste noi?" a rabufnit Cupa Ligii in aplauzele tuturor. Acesta este un pamflet...!?