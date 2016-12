50% român » Israelianul Alon Netzer, fundașul lui ASA: ”Sper să joc la o echipă mare de aici, Dinamo sau Steaua”

Articol de — Eduard Apostol Miercuri, 28 Decembrie

Alon Netzer, fundașul de 23 de ani al mureșenilor, este pe jumătate român. E născut în Israel, în Herzliya, aproape de Tel Aviv, dar strămoșii săi sunt originari din Moldova.

Bunica e din Bârlad, iar bunicul din Botoșani. Amândoi evrei, au fost nevoiți să părăsească România imediat după Al Doilea Război Mondial.

"Am înțeles că în 1948 au trebuit să plece în Israel. Dar amândoi vorbesc perfect românește, la fel și tata. Erau niște copii când au plecat din România, s-au căsătorit apoi la Tel Aviv. Eu sunt pe jumătate român, sunt mândru de acest aspect. Am și dublă cetățenie, română și israeliană", a declarat apărătorul înalt de 1,90 de metri.

"Iubesc mititeii și papanașii"

Apărătorul a mărturisit de ce a ales să vină să joace în Liga 1, pentru ASA Târgu Mureș: "Știam că România este o țară cu oameni care iubesc fotbalul. M-am documentat despre Târgu Mureș, am văzut că este un oraș senin, cu locuitori frumoși. Totul e curat aici, oamenii sunt calzi. Mi-a rămas această opinie și după primele luni în acest oraș. M-am acomodat și cu clima, iar mâncarea este de-a dreptul fantastică. Iubesc mititeii, mămăliguța, papanașii. Iar mulțumită meciurilor pe care le joc cu ASA în țară, am posibilitatea să văd foarte multe orașe din România. Cunosc o parte din țară. Am venit la ASA cu un prieten foarte bun și cu un fotbalist de calitate, Yuval Jacobovich. Ne ajutăm fiecare atât pe teren, cât și în afara lui".

"Chiar ne putem salva"

Netzer speră să pună umărul la salvarea mureșenilor de la retrogradare, după care are planuri mari: "Cele mai grele echipe pe care le-am întâlnit au fost Craiova și Steaua, cred că aceste două echipe se vor lupta la titlu până la final. Ar mai fi și Dinamo în acest duel. Dar cred că Steaua va câștiga campionatul. Avem șansele noastre de a rămâne în Liga 1, chiar credem în noi, iar jucătorii muncesc din greu. Sperăm să fie mai bine la primăvară. Trebuie să rămânem uniți. Visul meu e să ajut ASA să rămână în prima divizie. Și sper să mă afirm pentru a juca la o echipă mare de aici, Dinamo sau Steaua".

România pozitivă

"Apreciez enorm blândețea și bunătatea oamenilor din România, mâncarea foartea bună și, bineînțeles, calitatea fotbalului din Liga 1. Îmi place să muncesc aici, am toate condițiile ca să reușesc"

România negativă

"Nu-mi place calitatea străzilor, a drumurilor din România, de fapt. E greu să ajungi rapid în anumite orașe din țară"

8 meciuria strâns Netzer pentru ASA în toate competițiile