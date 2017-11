Atacă liderul! Pe ce loc a ajuns Gnohere în clasamentul celor mai buni marcatori străini din istoria clubului

Articol de — Andrei Crăiţoiu, Liviu Manolache Duminica, 05 Noiembrie, 09:00

Gnohere a ajuns la 14 goluri și e pe doi în clasamentul celor mai buni marcatori străini din istoria clubului

Harlem Gnohere e cel mai în formă atacant din Liga 1, dar n-a reuşit să-şi câştige prin asta locul de titular la FCSB. Gigi Becali dă ordin din lojă, iar Dică execută atunci când vine vorba de titularizarea lui Alibec. Așa s-a întâmplat joi seară, la returul cu Beer Sheva din Europa League, la fel se poate întâmpla și azi, cu Chiajna.

Francezul a comentat deciziile luate în privința sa: "Respect decizia antrenorului, aşa am făcut-o de când m-am apucat de fotbal. Sunt profesionist. Dacă antrenorul a decis să-l titularizeze pe Denis... Nu înseamnă că dacă marchez în fiecare etapă e obligatoriu să fiu mereu titular. Nu e cel mai plăcut sentiment să stai pe banca de rezerve, însă n-o să fac niciodată scandal. Tot ce vreau e să joc, să dau totul pentru echipă".

Gnohere are cifre excelente în tricoul FCSB, în Liga 1. Are 14 goluri în 28 de jocuri și a reușit să-i depășească în topul celor mai buni marcatori străini pentru Steaua în campionat pe Piovaccari și Thereau. În acest moment, e pe locul doi, dar mai are mult de muncă pentru a fi lider. Prima poziție e ocupată de grecul Pantelis Kapetanos, care în 73 de meciuri pentru FCSB a punctat de 30 de ori.

1,73este cota caselor de pariuri ca Gnohere să marcheze în meciul cu Chiajna, din această seară, de pe Arena Națională

Top marcatori străini pentru FCSB în L1