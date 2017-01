Badea și Borcea vor să puna mâna iar pe Dinamo » 3 motive pentru care Negoiță nu ar trebui să lase clubul

Dinamo nu a fost niciodata o echipa de luat in seama in Europa. Doar Steaua si intr-o mai mica masura Craiova.

La Dinamo paote sa vina si FAT FRUMOS calare pe un cal alb . Dinamo nu va mai prinde primele 1000 echipe din Europa prea curind ! E dusa. Ramine cu spectacolul din peluza . Haldan an de an ,

whiteredarad • 23 Ianuarie 2017, 17:09

Da, Dl Negoita a indreptat un drum prost pe care intrase Dinamo, in era Badea&Borcea&Turcu. Totusi Dinamo a ramas (si la propriu si la figurat ) in curtea Ministerului de Interne, patronat din umbra de acesta, cu stadionul aflat in incinta unei unitati militare ( chiar si asa, stadionul este dat lui Badea..pe multi ani). Pobabil Dinamo va prinde podiumul, si va castiga vreo cupa ( a Romaniei, a Ligii), e prea mult sa speri (si) la titlul de Campioana, chiar si cu eternul ajutor colateral. Oricum Dl. Negoita nu este un nabab, ar avea nevoie de vreun co-finantator (altul decit Badea sau Borcea). Daca il va gasi, va urma o perioada buna, daca nu vor veni vremuri tulburi. Ramane de vazut cit il mai iarta si Ministerul , stiind fiind ca Negoita are mari probleme, fiind "in cercetari" cu firmele sale.