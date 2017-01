Becali anunţă condiţia pentru a renunţa la Steaua: "Doamne, m-ai făcut geniu dacă eu înţeleg şi ceilalţi nu"

Miercuri, 18 Ianuarie

Gigi Becali a vorbit despre suma pe care a plătit-o în momentul în care a preluat Steaua şi spune că dacă primeşte înapoi banii aceia este dispusă să dea echipa.

"Doamne, înseamnă că m-ai facut geniu dacă eu înţeleg şi ceilalţi, stau toată ziua şi le explic, şi tot nu înţeleg. Am fost mai catolic decât Papa şi am făcut acte chiar în plus, adică tranzacţia extrajudiciară nu trebuie făcută în preajma notarului.

Eu am chemat notar să nu fie discuţii. Am jurat în faţa lui Dumnezeu că am dat zece milioane de dolari. Nouă milioane şi 300 de mii până la Adunarea Generală şi dupa aceea 500.000 lui Piţurcă şi 500.000 lui Păunescu.

Dacă eu le dau echipa acum, ei nu o pot lua. Nu pot avea echipa în Liga 1 şi Liga a doua. Eu era să mă nenorocesc pentru că am luat Steaua, era să pierd 50 de milioane. Daţi-mi banii şi luaţi Steaua", a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.