Becali nu e supărat pe Piţurcă: "A avut răutăţile lui, dar la masa de poker trebuia să mă bage în seamă" » Răspunsuri pentru Stoica şi Lăcătuş

Miercuri, 18 Ianuarie

Gigi Becali l-a contrazis pe Victor Piţurcă după ce fostul atacant al Stelei a declarat că Viorel Păunescu nu îl băga prea mult în seamă pe actualul patron al Stelei.

"Eu i-am răspuns lui Piţurcă, am vrut să specific că el e acelaşi Piţurcă, are micile lui nebunii. Piţurcă lua bani de la mine din mână. Nu vreau să-l contrazic pe Piţurcă. N-a vorbit tâmpenii, a avut răutăţile lui.

Eu cu Viorel Păunescu jucam poker, cum să nu mă bage în seamă? La masa de poker trebuia să mă bage în seamă", a spus Becali la TV Digi Sport.

De asemenea, Becali a ţinut să adauge că nu consideră că Marius Lăcătuş l-a trădat şi că îl compătimeşte pe Tudorel Stoica.

"N-am spus niciodată că Lăcătuş m-a trădat. N-am nicio problemă că s-a dus la CSA.

Tudorel e de compătimit. Spune nişte lucruri pe care nici copiii nu le pot spune. N-a fost o hotărâre judecătorească în care să se spună că trebuie să plătesc un prejudiciu. Spune vreo instanţă că am pus acte false? Tudorele, eu nu am nevoie de aprobarea Armatei. Actele spun că eu am dat nişte bani şi trebuie să iau acţiuni", a adăugat Gigi Becali.